Ventimiglia, fermati i presunti ladri d’auto responsabili dell’investimento di un carabaniere

Ventimiglia. Sono stati individuati intorno alle 14:30 i presunti ladri d’auto che i carabinieri della città di confine stavano ricercando da questa mattina. I malviventi si erano resi responsabili dell’investimento di un militare dell’Arma, avvenuto in mattinata a Roverino, durante un tentativo di controllo di un’autovettura sospetta.

In piazza Costituente, al Borgo di Ventimiglia, i carabinieri avevano bloccato poco più tardi una seconda auto, anch’essa risultata rubata. Anche in quel caso il conducente si era dato alla fuga. Per le ricerche è stato mobilitato persino l’elicottero del 112 che ha perlustrato il territorio dall’alto. Il militare ferito era stato trasportato al pronto soccorso di Sanremo per la sospetta frattura di una gamba.