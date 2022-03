Ventimiglia, è morto il cavaliere della Repubblica Giuseppe Incani

Ventimiglia. Cordoglio nella città di confine per la morte del cavaliere della Repubblica Giuseppe Incani, 77 anni. Socio dell’ANIOC, l’associazione degli insigniti di Onoreficenze Cavalleresche e dell’associazione Genieri e Trasmettitori, Incani, originario di Gonessa in Sardegna, era molto conosciuto a Ventimiglia dove viveva da anni e dove aveva fatto parte, tra l’altro, del “circolo Grazia Deledda”, fondato nel 1993 su iniziativa dei numerosi sardi residenti in zona.

A piangerlo, tra gli altri, il sindaco Gaetano Scullino, responsabile dell’Anioc per la zona Intemelia: «La notizia della perdita del caro amico Giuseppe Incani rattrista molto tutti noi – ha detto Scullino – Mi mancherà e ci mancherà la sua grande signorile disponibilità e l’attaccamento alla nostra associazione. Conserveremo di lui un ricordo bellissimo, come non dimenticheremo mai gli altri associati che in questi anni purtroppo sonò andati avanti. Ci uniamo al grande dolore dei famigliari. Sentite condoglianze».