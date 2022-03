Ventimiglia Calcio in lutto per la scomparsa del 17enne Gabriele Iaria

Ventimiglia. Gabriele Iaria, il diciassettenne morto sabato mattina nell’incidente in moto a Latte, era un ex giocatore del Ventimiglia calcio.

«Aveva indossato la maglia granata fin dalla Scuola calcio ed è rimasto con noi per tanti anni. Sabato era in sella alla sua moto insieme ad un amico e stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di alcuni coetanei. Gabriele era un ragazzo con la testa sulle spalle, cugino di Enzo Di Marco, membro del direttivo del Ventimiglia calcio e tra meno di un mese avrebbe compiuto 18 anni. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti i componenti del Ventimiglia calcio, che sono affettuosamente vicini alla famiglia di Gabriele in questo momento di immenso dolore» – dice la società granata.

«Ciao Gabriele, a noi piace ricordarti com’eri allora: felice e spensierato, mentre correvi dietro al pallone oppure abbracciato ai tuoi compagni di squadra dopo un gol. Il tuo entusiasmo e la tua voglia di vivere continueranno a sostenerci, durante le nostre giornate». Con queste parole lo ricorda il Ventimiglia Calcio.