Venti giorni di grande vela a Sanremo, tra i partecipanti anche Diego Negri - Riviera24

Sanremo. Saranno grandi giorni di vela a Sanremo con La Paul&SHark Trophy e l’European Championship, sempre riservati alla Classe Dragone.

Si parte con la classica da ormai diciassette anni: l’International Italian Paul&Shark Dragon trophy, con ben cinquanta equipaggi provenienti da tutto il mondo. Un notevole successo che segue un campionato invernale rivelatosi il più grande al mondo, con barche giunte da tredici paesi, le quali, grazie alla collaborazione di Portosole, hanno potuto ogni mese sfidarsi nelle nostre acque. Ora il gioco si fa duro e sono numerosissimi i grandi velisti che si sfideranno nelle regate organizzate dallo Yacht Club Sanremo, con partenza giovedì 17 marzo fino a domenica 20 marzo. Naturalmente l’assenza degli equipaggi russi ed ucraini farà sentire il suo peso ma saranno presenti equipaggi giapponesi ed australiani che cercheranno di rendere i giochi difficili agli europei.

Quattro giorni ad alta intensità agonistica, ma non solo, ci saranno anche momenti social come il cocktail offerto dal Hotel Royal a tutti i partecipanti e gli after sail party, ovvero il dopo regata, durante il quale tutti si ritrovano con un buon bicchiere di vino ed un piatto di pasta, organizzato dal circolo.

Tra i partecipanti presenti ci saranno grandissimi italiani come Diego Negri, campione del mondo Star in carica, che regata con equipaggio inglese, sempre nel gruppo di testa in tutte le grandi manifestazioni; Giuseppe Zaoli, il presidente dello Yacht Club Sanremo, che regaterà con a bordo Flavio Grassi, il pluri campione mondiale, olimpionico e grande uomo di Coppa America.

Moltissimi gli equipaggi, pronti a prepararsi in vista delle regate che cominceranno ad inizio aprile con il Campionato Europeo che vedrà ancora maggiore il numero di barche e campioni.