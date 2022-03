Imperia. Ennesimo atto vandalico nella notte a danno dei residenti nella zona delle Ferriere.

Non é stato per niento un buon inizio di giornata purtroppo per alcuni abitanti di Oneglia che si sono ritrovati questa mattina le macchine con il parabrezza completamente sfasciato.

Non sono purtroppo ancora note né le cause né gli autori dell’insano gesto ma si spera che le telecamere di sorveglianza possano aiutare ad identificare e punire i colpevoli.