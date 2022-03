Valorizzazione della montagna, Di Muro: «Nuovo Ddl sia occasione per nostro entroterra»

Imperia. «Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per la valorizzazione della montagna. Un segnale importante di attenzione da parte del Governo per quelle aree del Paese spesso definite periferiche ma di grande pregio ambientale e antropologico» – annuncia l’onorevole Flavio Di Muro.

«Nel dettaglio le principali misure di intervento riguardano la sanità di montagna, con forme di incentivazione in favore dei medici e degli operatori sociosanitari, agevolazioni e premialità per gli insegnanti che prestano il servizio scolastico nelle aree montane e incentivi agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani. Il ddl prevede anche interventi sui servizi di telefonia mobile e accesso a internet oltre a misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”, con credito d’imposta per le piccole e microimprese che intraprendono la propria attività nelle zone montane. Riguardo la misura “Io resto in montagna”, saranno inoltre previste detrazioni sul mutuo per chi, con meno di 41 anni, acquista una prima casa in un Comune montano con meno di 2mila abitanti» – fa sapere Di Muro.

«Seguirò con attenzione l’iter di questo provvedimento che sono certo potrà essere ulteriormente migliorato in Parlamento. È mia intenzione analizzarlo con i sindaci del nostro entroterra che rappresentano l’interfaccia naturale delle esigenze delle comunità locali» – conclude l’onorevole.