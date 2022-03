Vallecrosia, venerdì nella chiesa di San Rocco l'addio a Carmelo Perri - Riviera24

Vallecrosia. Sarà celebrato nella chiesa di San Rocco, a Vallecrosia, venerdì 25 marzo alle 15, il funerale di Carmelo Perri: camionista di 53 anni stroncato prematuramente da un malore.

Ieri l’autorità giudiziaria ha concesso il nullaosta per i funerali, consegnando la salma alla famiglia. Domani il feretro con le spoglie di Carmelo raggiungerà la chiesetta Santuario di San Rocco, dove sarà allestita la camera ardente, visitabile tutta la giornata di giovedì e venerdì fino all’ora delle esequie.

«Carmelo – ricorda la famiglia – Era molto conosciuto in città ed in tutto il comprensorio, ha avuto diverse attività tra Bordighera e Vallecrosia, era una persona solare, sempre sorridente e scherzoso con tutti come lo hanno ricordato e scritto le centinaia di persone sui social».

Tra i tanti messaggi di cordoglio, il più toccante è quello del cugino, e consigliere comunale a Vallecrosia, Fabio Perri: «Ti voglio ricordare così cugino mio – ha scritto – Con quel sorriso in bocca che ti contraddistingueva, sempre solare e scherzoso con tutti. Sei stato per me più di un fratello maggiore, spesso ci prendevano proprio per fratelli, quante cose abbiamo fatto insieme che mai potrò dimenticare sin da quando io ero un ragazzino e tu già un adulto. Sei sempre stato disponibile con tutti, attaccato molto alla famiglia, mai rancori, sempre ad ascoltare chiunque. Tutti ti apprezzavano proprio perché eri, nei tuoi modi di fare, spontaneo e genuino. Ma ci hai lasciati in silenzio così all’improvviso, troppo presto. Non posso ancora crederci. Mi mancherai tantissimo e rimarrai per me una persona speciale. R.i.P. Buon viaggio Carmelo, ti voglio bene»