Vallecrosia, suora travolta e uccisa sulle strisce pedonali: fissati i funerali - Riviera24

Vallecrosia. Si svolgeranno lunedì 7 marzo, alle 15, presso la Parrocchia di Maria Ausiliatrice, a Vallecrosia, i funerali di suor Giuseppina “Pia” Gallo, 85 anni, delle delle Suore di Santa Giovanna Antida (Istituto S. Anna), morta ieri in un incidente stradale.

La religiosa è stata travolta da un’auto guidata da un ventenne in via Colonnello Aprosio, sull’Aurelia, a Vallecrosia, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, nei pressi della Casa Valdese. Un urto violento, a causa del quale l’anziana è stata sbalzata per una decina di metri, finendo poi sull’asfalto, esanime.

Inutili i tentativi di salvare la vita alla donna, soccorsa subito dai militi della Croce Azzurra di Vallecrosia che con l’ambulanza si sono trovati per caso sulla scena dell’incidente. Sul posto è sopraggiunto anche il personale sanitario del 118 a bordo dell’automedica. Le condizioni della suora sono apparse subito disperate: incosciente, è stata intubata e portata all’eliporto del vicino ospedale Saint Charles, dove ad attenderla c’era l’elicottero Grifo, pronto a trasbordarla al Santa Corona di Pietra Ligure. Ma una volta raggiunto l’elisoccorso, il personale sanitario ha compreso che per l’anziana non c’era più nulla da fare. E’ stata dunque riportata al punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera dove è spirata.