Vallecrosia, nuovo campo di padel al Tennis Quadrifoglio

Vallecrosia. Dopo più di un anno di attesa finalmente il nuovo campo di padel arriva al circolo di Vallecrosia. Il nuovo arrivato, oltre a quello esclusivo di singolo e di doppio di padel già esistenti, è un’assoluta novità poiché composto da una struttura super panoramica composta da ampie vetrature antisfondamento e soprattutto dal tappeto ufficiale usato dal circuito professionistico del World Padel Tour.

Il Tennis & Padel Quadrifoglio è in continua evoluzione e ristrutturazione: in settimana verranno sostituiti anche i manti dei campi da tennis in erba sintetica per ottenere una struttura al top nel suo settore, usufruibile anche in caso di maltempo, ovviando così al vento e alla pioggia.

«Il circolo vi aspetta numerosi – dice fiero il presidente e maestro Sergio Botto – e spero di vedervi presto sui nostri campi a divertirvi e a cimentarvi nei nostri tornei, sia di padel che di tennis. Per info e prenotazioni telefonare al numero 0184.294506».

(Nelle foto il nuovo campo super panoramico e i campi esistenti)