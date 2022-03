Una donna infortunata dopo una caduta chiede il risarcimento al Comune di Taggia

Taggia. Traversie giudiziarie in vista per il Comune tabiese. Il 22 maggio prossimo, in Tribunale a Imperia, l’ente sarà chiamato a processo in una causa risarcitoria. C’è una donna infatti che chiede quasi 7.400 euro di danni, derivanti da un infortunio subito sul territorio comunale.

I fatti risalirebbero al 10 luglio 2020, quando la sventurata, secondo quanto ricostruito dal suo avvocato, Matteo Morini del Foro di Imperia, a seguito di una caduta mentre stava percorrendo a piedi vi Cristoforo Colombo, aveva riportato delle lesioni personali. Il Comune di Taggia sarà tutelato legalmente dall’avvocato Andrea Girardi del Foro di Trento.