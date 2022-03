Un sanremese in aiuto dell'Ucraina, organizzata raccolta di medicinali - Riviera24

Sanremo. La martoriata Ucraina chiama e la Città dei Fiori risponde. Non sono solo le istituzioni ad essere solidali e ad aiutare le popolazioni vittime di una guerra che loro, per prime, non hanno mai voluto.

C’è un residente matuziano, Fulvio Di Massimo ex vigilantes a Portosole, che in questi giorni sta organizzando una raccolta di medicinali da spedire nel paese europeo dell’est in questi giorni sotto attacco dalla Russia di Putin.

Bende, antibiotici, garze e in generale tutto quello che può servire per curare le ferite, soprattutto quelle provocate dalle micidiali armi in dotazione ai militari della Federazione Russa. Fulvio è sposato dal 2005 con Liliya, un ucraina che ha ancora la molti parenti e amici. Chi volesse contattarlo può telefonare a questo numero di cellulare: 3479748063.