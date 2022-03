Un boato squarcia i cieli del ponente ligure. Primo indiziato un aereo supersonico

Sanremo. Un forte boato è stato avvertito nella zona compresa tra Bordighera e la Città dei Fiori verso le 12. Tra le varie ipotesi, una delle più accreditate è quella del rumore prodotto da un areo che ha infranto, nei cieli del ponente ligure, la barriera del suono, superando una velocità di circa 340 metri al secondo.

Senza paventare scenari cupi evocando la guerra in Ucraina, il velivolo in questione apparterrebbe quasi sicuramente all’Aereonautica Militare Italiana e non sarebbe stato assolutamente impegnato in operazioni belliche, visto anche la grande distanza che ci separa dallo Stato invaso dai russi.

Di quelli in dotazione all’Ami sono due in particolare i jet che potrebbero aver prodotto il “bang sonico”. Uno è il nuovo cacciabombardiere stealth Lockheed Martin F-35 Lightning II, accreditato di velocità superiori ai 1600 chilometri all’ora e con una sua aliquota di base a Cameri, in provincia di Novara. L’altro aereo è l’Eurofighter Typhoon, prevalentemente usato come caccia da superiorità aerea, che di chilometri all’ora ne fa più di 2000.

C’è da rimarcare come sopra le nostre teste, in provincia di Imperia, passerebbe il cosiddetto “cooridoio tirrenico” dove, una volta sul mare, gli aerei possono superare il fatidico “mach 1” non essendoci sotto centri abitati.