Un banchetto per dire NO alla guerra: Non Una di Meno Ponente Ligure manifesta ad Oneglia

In occasione della festa della Donna anche l’associazione “Non Una Di Meno” del ponente ligure ha organizzato un’iniziativa non solo per ricordare l’importanza delle conquiste sociali delle donne, spesso non ancora del tutto realizzate, ma anche per dire di No alla terribile guerra in Ucraina.

Il comitato ha allestito un banchetto in piazza San Giovanni a Imperia dove sono stati esposti numerosi striscioni per la pace e per i diritti delle donne.

Intervistata ai nostri microfoni Silvana Vinai ci spiega il fine di questa iniziativa.