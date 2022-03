Genova. «I primi sei camion partiti stanotte da Genova con farmaci e attrezzature medicali sono arrivati al punto di raccolta nazionale in Friuli e sono in partenza per l’Ucraina. Grazie alla nostra Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che si sono rimboccati le maniche per aiutare il popolo ucraino. Questa è la solidarietà della Liguria», così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, pubblicando le foto dell’arrivo dei camion in Friuli.