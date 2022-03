Ucraina, partiti per Lodi i beni di prima necessità raccolti dall’associazione Bethel a Vallecrosia

Vallecrosia. L’associazione Bethel odv è giunta a metà del percorso umanitario. Ieri, una delegazione è partita per Lodi al fine di consegnare i beni di prima necessità presso l’associazione Beth-Shalom, la quale provvederà, tramite un corridoio umanitario già collaudato, a portare sostegno ai cittadini ucraini, tra i quali molti bimbi, bisognosi nella vicina città di Kolomyja.

«Doverosi ringraziamenti, anche da parte di Lodi, vanno particolarmente al direttore della Conad Vallecrosia, Alberto Pitzeri, ed alla sua equiepe per l’eccellente disponibilità e sensibilità dimostrata. I beni sono stati consegnati personalmente dalla presidente Sara Bonaccorso. Siamo orgogliosi della vicinanza dimostrata dai cittadini di Vallecrosia e dai clienti Conad, che sempre non mancano di dimostrare il grande cuore. Provvederemo a notiziare la avvenuta consegna in Ucraina, anche a mezzo foto su autorizzazione della Polizia ucraina» – fa sapere per l’associazione Bethel, il responsabile del banco Enrico Amalberti.