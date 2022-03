Turismo accessibile, la “Bandiera Lilla” sventola sul Palazzo del Parco di Diano Marina

Diano Marina. Da oggi la “Bandiera Lilla”, ottenuta dal Comune di Diano Marina, sventola anche sul Palazzo del Parco, sede del Museo Civico del Lucus Bormani, della Biblioteca “Angiolo Silvio Novaro” e della Sala Mostre “Rodolfo Falchi” della Città degli Aranci.

Il progetto “Bandiera Lilla”, accolto con grande interesse da Regione Liguria, è nato nel 2012 con lo scopo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando i Comuni che prestano particolarmente attenzione a questo target turistico.

Anche il polo di Palazzo del Parco, infatti, è stato oggetto nel corso degli anni di una serie di interventi mirati a migliorarne l’accessibilità e la libera fruizione da parte di tutti, tramite ascensore a ogni piano, rimozione delle barriere architettoniche e dotazione di accorgimenti per incentivare l’esperienza sensoriale per i non vedenti, a cui sono stati aggiunti servizi multimediali e visite online svolte nel corso del periodo di chiusura imposto dalla pandemia e la recente collaborazione con i Servizi Sociali del Comune per l’accoglienza di borse-lavoro.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it. Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50. Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.