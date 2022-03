Taggia. Sabato 12 marzo verrà organizzato trekking urbano in Riviera da Arma di Taggia a Bussana. Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo di Bussana, distrutto dal terremoto del 1887.

«Si parte da Arma di Taggia percorrendo il lungomare passando accanto al Santuario rupestre dell’Annunziata, quindi si sale verso il paese di Bussana Nuova, dove ammireremo il grandioso santuario del Sacro Cuore di Gesù. Superato il paese ci inoltreremo su un sentiero che corre in mezzo alle campagne, alternato a tratti di strada; quando saremo in vista del paese percorreremo la strada carrozzabile fino al fondo. Entrati in paese ci immergeremo in un mondo surreale, dove il tempo si è fermato all’infausto giorno del terremoto e che ha ricominciato a scorrere quando una comunità di artisti ha trasformato il borgo in un villaggio di nuovo vivo» – fanno sapere gli organizzatori.

Ritrovo: Ad Arma di Taggia sul piazzale della passeggiata, in fondo a via Queirolo alle 9,30.

Durata tre ore circa. Dislivello 250 metri, si raccomandano scarpe comode e chiuse Per prenotazioni tel. o whatsapp 327 0824866 (Marco Macchi), l’escursione si effettuerà con un minimo di 4 persone.