Toti: «In arrivo a Imperia due pullman di cittadini ucraini. Saranno sottoposti a screening al Palasalute»

Genova. «Saranno circa 100 gli ucraini che nelle prossime ore arriveranno in Liguria a bordo di due pullman e domani pomeriggio saranno sottoposti a screening al Palasalute di Imperia. Sono invece 63 i profughi presi in carico oggi in Asl3 mentre altri 39 sono stati assistiti a Villa Bombrini. Durante lo screening sono stati riscontrati 2 casi di positività che ha fatto scattare la quarantena di 5 giorni per tutti i 37 soggetti che durante il viaggio sono stati a contatto con i positivi e l’isolamento del nucleo familiare in cui è stata riscontrata la positività». Così il presidente di Regione Liguria e commissario gestione emergenza Ucraina Giovanni Toti sull’arrivo in queste ore dei profughi in Liguria.

«Ad oggi sono 1084 – ha aggiunto il presidente Toti – i cittadini ucraini che hanno ricevuto una prima assistenza sanitaria ed effettuato tamponi nelle strutture dedicate. Da lunedì sarà aperto il primo Infopoint a Genova, nella zona della stazione Brignole, tra via Cadorna e i giardini pubblici, a partire da lunedì pomeriggio, e a seguire nei giorni successivi di quello di Savona, La Spezia e Imperia con localizzazioni in corso di definizione».