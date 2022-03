Torino-Inter, «ha preso la palla»: svelato l’audio tra l’imperiese Massa e Guida

Imperia. Torna a far discutere il rigore non concesso da Guida durante la partita Torino-Inter per l’intervento irregolare di Ranocchia ai danni di Belotti. Come riferito da Tuttosport, a margine delle dichiarazioni rilasciate dal designatore Rocchi, è emerso anche un audio, messo a disposizione dalla stessa Aia in un incontro a Coverciano, nel quale si sente la discussione intercorsa tra il direttore di gara e l’imperiese Davide Massa, addetto al Var durante l’incontro.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, Massa ripeterebbe più volte nelle sue comunicazioni: «Palla! palla! sì, ha preso la palla, vai vai…», di fatto confermando che l’intervento è sul pallone. Il fallo, invece, c’è ed è enorme, come chiariscono in maniera inequivocabile le immagini frontali.