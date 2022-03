“Tiri Liberi”, un successo l’iniziativa di Anffas Sanremo e Olimpia Basket

Sanremo. Sono 9 i ragazzi che partecipano tutte le settimane all’iniziativa di Anffas Sanremo e Olimpia Basket Arma Taggia denominata “Tiri Liberi“, un progetto che mira ad accompagnare bambini e ragazzi con disabilità nel mondo dello sport.

«Non avevamo dubbi sulle capacità dei coach dell’Olimpia, che conosciamo da tempo e che oltre ad essere professionisti dell’educazione hanno nel DNA il concetto di inclusione, a tutti i livelli» – commenta Fulvio Morone, direttore della sede sanremese dell’Associazione Nazionale famiglie di persone con disabilità – «la vera incognita era la risposta delle famiglie e quella dei ragazzi nella pratica di questa attività, ma il basket è lo sport più bello del mondo e anche in questo caso si è rivelato perfetto per far divertire in modo sano ed integrare gli apprendisti cestisti».

«Diffondere la cultura della pallacanestro e allargare i settori di attività della nostra ASD sono gli obiettivi dell’Olimpia ma costruire un gruppo per poi creare una vera e propria squadra di basket è da sempre stato il nostro sogno» – è il commento di Luca Bellone, educatore scolastico e allenatore, che continua – «e questo si sta realizzando. Abbiamo già 9 iscritti e nel mese di giugno porteremo l’iniziativa anche a Ventimiglia, dove contiamo di aggregare nuove forze per formare una squadra da iscrivere ad un vero campionato. L’entusiasmo del nostro direttivo e di Stefano Zunino, che allena insieme a me i ragazzi, è così grande che abbiamo già creato il logo della squadra».

«Il nostro impegno nelle attività di inclusione e il nostro legame con la pallacanestro non potevano che portarci a sostenere questa iniziativa e a diventarne sponsor» – conclude Mario Casella, titolare del Centro Provinciale di Formazione Pastore – «quando ho proposto la cosa ai nostri ragazzi dei corsi professionalizzanti S.A.L. di Ventimiglia ho subito raccolto 10 adesioni, questo per dimostrare che oltre allo Studio e al Lavoro, i ragazzi con disabilità hanno soprattutto necessità di Autonomia, di normale attività sportiva ed impegno del tempo libero». Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Fulvio 335-5815113.