Tennis Club Ventimiglia in lutto per la scomparsa di Antonio Del Duro

Ventimiglia. Nella Chiesa Parrocchiale S. Abate di Dolceacqua si è svolto nel pomeriggio di martedì 22 marzo il funerale, molto partecipato, di Antonio Del Duro, deceduto all’ospedale di Sanremo all’età di 80 anni.

Il parroco don Pietro ha svolto il rito religioso con la benedizione e l’augurio di eterno riposo per Antonio, originario di Genova. «E’ stato un laborioso e apprezzato direttore dell’Enel a Ventimiglia e dintorni negli anni ’70, ’80 e ’90 ed era appassionato di tennis, ricoprì molto bene il ruolo di “addetto ai lavori” quale consigliere nel direttivo fondatore del circolo. Nella foto di archivio di E. Raneri lo ritroviamo in zona Bevera nel maggio del ’77 sorridente, è il secondo da sinistra, e impegnato con una squadra lavori di attivi-volontari a recuperare i pali della vecchia ferrovia verso Limone Piemonte, poi ben utilizzati per illuminare, in economia, i campi centrali n°1, 2 e 3 del TC Ventimiglia» – ricorda il TC Ventimiglia.

«Ai familiari, in primis ai figli Andrea e Claudio con la mamma Lucia, ai parenti e agli amici rivolgiamo le più sentite condoglianze» – dice il TC Ventimiglia.