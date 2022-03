Tennis Club Dolceacqua, il team De Villa Btp Costruzioni vince la “Padellata”

Dolceacqua. Si è conclusa quest’oggi al Tennis Club Dolceacqua la “Padellata”, competizione a squadre di Padel, con la vittoria del team De Villa Btp Costruzioni che si è imposto con il risultato di 5-2 sul team Maurizio Bredy. Terzo classificato il team Panetteria Ely di Ventimiglia. Ogni squadra è stata sponsorizzata da un’azienda locale presente sul nostro territorio.

La competizione, iniziata il 16 novembre 2021 ha visto l’adesione di 140 iscritti di cui 100 uomini e 40 donne, per un totale di 10 squadre divise in due gironi eliminatori “all’italiana” da 5 squadre ciascuna. Al termine della fase a gironi le prime due squadre di ogni girone si sono incontrate prima in semifinale e poi nella finale che si è disputata oggi domenica 6 marzo al Tennis Club Dolceacqua.

Al termine della finale si è proceduto alla premiazione delle squadre finaliste, il tutto contornato da una splendida grigliata organizzata dal circolo alla quale hanno partecipato più di 100 persone.

I capitani del team De Villa Btp, Gabriele e Roberto De Villa ci tengono a ringraziare personalmente tutti i componenti della propria squadra per averla portata al successo di questa divertentissima competizione oltre a ringraziare tutti gli organizzatori e gli addetti ai lavori che hanno permesso la completa riuscita di questo splendido evento.