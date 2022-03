Tavolo del commercio, Confesercenti Provinciale Imperia: «Le bancarelle del mercato della seconda parte di via Cascione saranno trasferite» - Riviera24

Imperia. «Ringraziamo l’assessore al Commercio e le funzionarie del settore commercio per averci udito, a seguito della nostra richiesta di convocazione urgente del tavolo del commercio presentata il 24 febbraio con Anva di Confesercenti, ed essersi aperti al confronto al fine di trovare una soluzione che, ancorché temporanea, possa offrire delle valide alternative agli ambulanti e di riflesso anche ai commercianti della parte bassa di via Cascione che lamentavano problemi legati alla viabilità e ai parcheggi» – dice Confesercenti Provinciale Imperia in merito alle risultanze del tavolo del commercio riunitosi ad Imperia, su impulso e richiesta dell’associazione di categoria provinciale.

«Si tratta di un intervento temporaneo, operativo già a partire da giovedì 3 marzo, grazie al quale le bancarelle del mercato della seconda parte di via Cascione a Porto Maurizio, quelle a partire dall’area subito dopo galleria Gastaldi, saranno trasferite in parte in piazza Ricci e in parte in piazza Roma» – fa sapere.

«Una volta terminati i lavori che interessano la zona della Fondura, in particolare via Mazzini, oppure verificatosi il ritorno di un cospicuo numero di operatori dei posti fissi che giustifichi il ritorno nel tratto interessato, il mercato rionale di Porto Maurizio tornerà nella sua versione antecedente ai lavori e alle modifiche concordate» – conclude Confesercenti Provinciale Imperia.