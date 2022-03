Taser per le squadre volanti della provincia di Imperia: partiti i corsi di formazione in Questura - Riviera24

Imperia. «Gli equipaggi delle squadre volanti della provincia di Imperia saranno molto presto in grado di operare con la dotazione del taser a bordo dei veicoli di servizio: hanno preso il via, infatti, i corsi di formazione previsti dal Ministero, come auspicato da tempo dalla scrivente federazione sindacale. I colleghi avranno uno strumento in più per operare su strada ed affrontare pericoli per la propria e per l’altrui incolumità, utilizzando uno strumento che segna una svolta epocale nella dotazione operativa destinata alla Polizia di Stato e che, finalmente, concede una tutela ulteriore a chi opera giorno e notte su strada. Questi corsi di formazione segnano l’inizio di una nuova era per affrontare i pericoli ai quali sono esposti i colleghi su strada, e l’auspicio è sicuramente quello di andare verso un’ottica di formazione sempre più mirata e svolta con frequenza costante» – dice il sindacato Silp Cgil Uil Polizia.

«Certamente rimangono in piedi le rivendicazioni per una polizia che necessita di nuovi ingenti inserimenti di organici e per una polizia che diventa sempre più vecchia da un punto di vista di età anagrafica, ma, è assolutamente necessario che i colleghi siano adeguatamente formati e dotati di attrezzature e strumenti a loro tutela» – afferma il segretario generale provinciale Antonio Peroni.