Taggia, Ztl di via Queirolo e via Lungomare: deliberato l’allungamento della fascia oraria di apertura - Riviera24

Taggia. A seguito della richiesta presentata dalla Consulta del Commercio e di un incontro tenutosi il 23 marzo presso il Comune di Taggia, la Giunta Comunale ha deliberato l’allungamento, fino a fine aprile 2022 – escluso Pasqua e Pasquetta – della fascia oraria di apertura della ZTL di via Queirolo e via Lungomare (con accesso dal varco di via Traversa San Giuseppe). Fino al 30 aprile pertanto sarà consentito il transito nelle zone sopracitate dalle 6 alle 11 e dalle 18 alle 24.

Resta fermo il divieto di transito ai veicoli non autorizzati dal:

– periodo 1 maggio al 31 ottobre dalle 11 alle 6

– periodo dal 1 novembre al 30 di aprile dalle 00.00 alle 6 e dalle 11 alle 18 ad eccezione dei giorni di Pasqua e Lunedì dall’Angelo, con orario dalle 11 alle 6 del giorno seguente.

La riunione svoltasi il 23 marzo ha visto la partecipazione dei membri della Consulta del Commercio, del sindaco Mario Conio, del vice sindaco Espedito Longobardi, dell’assessore Costanza Pizzolla e del consigliere comunale Chiara Cerri. Tale provvedimento si è reso necessario al fine di andare incontro alle esigenze rappresentate a nome dei commercianti dal presidente della Consulta Andrea Giulianetti.