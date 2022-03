Taggia, una moto danneggiata costa al Comune più di 5.000 euro

Taggia. Un veicolo danneggiato è costato al Comune più di 5.000 euro. E’ l’importo del risarcimento che verrà versato ad un’uomo, la cui motocicletta era rimasta seriamente danneggiata dopo essere rovinata al suolo in via Queirolo.

Era l’estate del 2017 e il mezzo a due ruote, parcheggiato all’imbocco della strada, era caduta perché l’asfalto si era ammorbidito a causa delle alte temperature del periodo, facendo così sprofondare il cavalletto. Il via libera al pagamento, corrispondente precisamente a 5.228,01 euro, è stato dato durante l’ultima seduta del consiglio comunale, svoltosi ieri giovedì 30 aprile. Il Comune di Taggia non ha provveduto allo stanziamento, nel corrente bilancio, di somme a titolo risarcitorio e pertanto la spesa posta dal Giudice di Pace a carico dell’Ente non trova adeguata copertura finanziaria ed è stata riconosciuta dall’assise come “debito fuori bilancio”.