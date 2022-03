Taggia, dopo Lo Iacono e Cascino anche Conio ufficializza la candidatura a sindaco - Riviera24

Taggia. Sono ufficialmente tre i candidati sindaci ad Arma di Taggia. Dopo Giuseppe Lo Iacono, sceso in campo con la lista Arma di Taggia per Taggia-L’Alternativa, e Gabriele Cascino (Pd), oggi ha annunciato di correre per la poltrona di primo cittadino anche l’attuale sindaco Mario Conio.

«Oggi vi comunico la mia volontà di proseguire con voi questo percorso – si legge in una nota diffusa da Conio – Se lo vorrete, sono pronto a portare a compimento quanto iniziato insieme e ad affrontare con voi nuove importanti sfide per lo sviluppo e il bene della nostra comunità. Ora come allora il luogo del mio cuore è qui».