Taggia, dopo due anni torna sulle spiagge di Arma "Barrel on the Beach" - Riviera24

Taggia. Ritorna, dopo due anni di assenza, il Barrel on the Beach, la spettacolare competizione di Barrel Racing e Pole Bending articolata su tre giornate che guarda da lontano i soliti campi gara. L’idea La manifestazione denominata Barrel on the Beach nasce nella prima decade degli anni 2000 grazie ad un gruppo di appassionati della monta western che volevano portare qualcosa di diverso nel loro Comune.

L’evento viene prodotto per qualche anno per poi arrivare ad uno stop causato dalle difficoltà di gestione e di attuazione del progetto. All’interno di questo staff c’era anche Davide Baudino, veterano di specialità, che nel 2015 decide di riportare in auge questo evento sportivo ristrutturandolo e trasformandolo in una delle manifestazioni più suggestive inerenti le specialità di Pole Bending e Barrel Racing. Una competizione di tre giorni che guarda da lontano i soliti campi gara in quanto appassionati e atleti del settore provenienti da svariati Paesi d’Europa e Oltre Oceano vengono catapultati all’interno di uno scenario unico nel suo genere. E si perché è qui la formula magica della notorietà di Barrel on the Beach: una distesa di sabbia bianca diventa un’arena dove sfidarsi accompagnati dal ritmo delle onde del mare; il tutto ovviamente contornato da un montepremi sportivo da capogiro: 55.000,00 euro comprensivi di un super premio finale associato ad ogni disciplina. Quest’anno in palio verrà messa una Fiat 500 per il primo classificato del Barrel Racing e uno scooter People 125 per il primo classificato del Pole Bending.

Gli Enti coinvolti – La ASD Curiosando in Fattoria di cui Davide Baudino è segretario: questo ente nasce nel 2010 grazie alla sorella Simona che, laureata in scienze Pedagogiche all’Università di Genova, decide di conciliare i suoi studi con l’attività lavorativa di famiglia, svolgendo attività ludico-ricreative con lo scopo di riattivare e valorizzare una peculiare attenzione, memoria e tradizione della vita in fattoria. Dal 2015, sperimentando la propria capacità di aprirsi al pubblico in veste promozionale e sportiva, stringe un’alleanza interessante per la gestione del Barrel on the Beach .

Le discipline: Il Barrel Racing, tradotto letteralmente “corsa del barilotto” è una specialità equestre. I tre barili devono essere posti ai vertici di un triangolo isoscele a una distanza di sicurezza di almeno sei metri dallo steccato. Il tempo parte quando il naso del cavallo raggiunge la linea di partenza e sarà fermato quando il naso del cavallo attraverserà la linea d’arrivo. Al segnale dello starter, il concorrente dovrà correre al barile sulla sua destra, girargli intorno, completare un giro completo di circa 360° e dirigersi verso il secondo barile, ed infine completare il percorso roteando al terzo e ultimo barile per correre all’arrivo.

Passate edizioni: i vincitori I edizione Federico Fanfani con Redbull Fame – Barrel Racing 2015 Sophia Gentile con Silver – Pole Bending 2015 Il edizione Gerry Liguori con Ellevi Streakin Six – Barrel Racing 2016 Alessia Nobile con Starlight – Pole Bending 2016 III edizione Federico Redrezza con Famous N EasyBarrel Racing 2017 Sergio Borello con Dun Fairy Belle – Pole Bending 2017 IV edizione Federico Tanzi con Famous Very Easy – Barrel Racing 2018 Federico Tanzi con Silver – Pole Bending 2018 V edizione Matteo Bergamini con Easy Aiera -Barrel Racing 2019 Salvatore Pugliese con E RR Six The SizzlePole Bending 2019 Le «resenze: i dati Moltissime le visualizzazioni della diretta streaming delle gare della passata edizione come pure da non sottovalutare il fatto che sia stata osservata online da 70 Paesi differenti oltre l’Italia. Le iscrizioni quest’anno sono salite in maniera esponenziale: si è passati da avere 150 binomi provenienti da Italia, Europa e America nelle edizioni passate a circa 200 binomi iscritti per il 2022 lasciando in lista di attesa oltre 40 cavalieri. Gli appassionati e atleti del settore non vedevano l’ora di essere nuovamente catapultati in un mix di sfide emozionanti, sano agonismo e adrenalina all’interno di uno scenario unico nel suo genere, tanto da far dichiarare agli organizzatori sold out a 36 ore dall’apertura delle iscrizioni. L’evento e la sua preparazione sono seguiti attraverso i canali social stimando i followers di youtube in 10K e Facebook in 4.6K.

Barrel on the Beach è per il sociale Anche in questa edizione Barrel on the Beach sposa un progetto di raccolta fondi per aiutare il prossimo. Nel 2019 si erano riusciti a donare all’Associazione Cuori in Viaggio 867,00 euro per aiutare i bambini della comunità di Kidoti. Quest’anno si è pensato di rimanere ancorati alla realtà locale e collaborare con l’Assessore Maurizio Negroni in un progetto dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia per aiutare le famiglie indigenti del Paese.

Ogni anno, a manifestazione finita, vengono raccolte sulla spiaggia quantità spropositate di rifiuti (bottigliette, bicchieri, lattine, cannucce, pannolini…)che invece di essere smaltite tramite gli appositi cestini vengono abbandonate nei pressi del campo gara. Anche in questa edizione Barrel on the Beach invita il pubblico che parteciperà all’evento e, più in generale, tutti coloro che amano frequentare le spiagge, ad aiutare a tenere pulito l’ambiente in modo da provare a lasciarlo migliore di come si sia trovato. Barrel on the Beach e la Sicurezza durante i :iorni di mani estazione Nel rispetto della legge Minniti, verranno emanate le seguenti ordinanze: un’ordinanza per l’istituzione della chiusura totale della strada comunale Via Lungomare nel tratto compreso tra Piazza Marinella a Piazza zona Vittoria dalle ore 14:00 del giorno di mercoledì aprile 2022 alle ore 20:00 di lunedì 11 aprile 2022; un’ordinanza per l’istituzione della chiusura totale della strada comunale Via Lungomare nel tratto compreso tra Piazza zona Vittoria e zona Darsena dalle ore 6:00 di domenica 3 aprile 2022 alle ore 20:00 di lunedì 11 aprile 2022; nb: coloro che prenderanno la Via Lungomare arrivando dal centro di Arma avranno come uscita Via Eroi Armesi; un’ordinanza di non transito pedonale durante le ore dello svolgimento della manifestazione all’interno dei blocchi box dei cavalli;

Per garantire la sicurezza tutti i posti di blocco saranno segnalati e controllati da addetti che tuteleranno il rispetto dei vincoli. Lo stato di emergenza per la diffusione del virus Covid-19 scadrà il 31.03.2022. Ad oggi, gli organizzatori non possono sapere quale saranno le misure obbligatorie da adottare al fine di garantire la sicurezza, ma in ogni caso, faranno tutto ciò che la nuova eventuale normativa indicherà al fine di salvaguardare la salute della collettività.