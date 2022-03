Taggia, apertura facoltativa di esercizi di acconciatore ed estetista: incontro tra Comune e associazioni di categoria

Taggia. Il sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, su proposta del consigliere comunale incaricato dei rapporti con le Associazioni di Categoria, Chiara Cerri, emetterà un’ordinanza volta a disciplinare l’apertura

facoltativa per gli esercizi di acconciatore ed estetista per l’anno 2022.

«Nella giornata di ieri, mercoledì 02 marzo 2022, a seguito dell’incontro con i rappresenti del settore –

dichiara il consigliere comunale Chiara Cerri – è stata accolta, in quanto rispondente alle attese, la nostra proposta in merito alla possibilità di effettuare aperture straordinarie nel periodo estivo ed in alcune giornate festive. Non posso che esprimere soddisfazione per la continua sinergia e collaborazione che si è instaurata in questi anni nell’intento di favorire al massimo le esigenze dei lavoratori».

All’incontro con il consigliere Cerri svoltosi alla presenza del personale dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di Taggia hanno partecipato in videoconferenza il segretario territoriale di CNA Luciano Vazzano

e il funzionario di Confartigianato Elisabetta Rizzi.

Si è concordato pertanto di rendere facoltativa l’apertura da parte degli esercenti degli acconciatori ed estetisti, tutte le domeniche a partire dal 26 giugno sino al 4 settembre inclusi, garantendo agli operatori la possibilità di posticipare l’orario di apertura alle 9 e conseguentemente l’orario di chiusura alle 21. Sono state inoltre stabilite le ulteriori giornate di apertura facoltativa in concomitanza ad alcune festività dell’anno:

– venerdì 11 marzo 2022

– giovedì 2 giugno 2022

– giovedì 8 dicembre 2022

– venerdì 6 gennaio 2023.