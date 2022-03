Successo dell’Istituto Tecnico Turistico “Ruffini-Aicardi” di Sanremo al Campionato Nazionale di Geografia - Riviera24

Sanremo. L’11 marzo scorso trenta studenti dell’Istituto Tecnico Turistico “Ruffini-Aicardi” hanno partecipato al “Campionato Nazionale di Geografia”, organizzato come ogni anno dall’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara e patrocinato da SOS Geografia, A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti Geografia) di Liguria Toscana e l’Associazione “Zaccagna, ieri e oggi”.

All’evento, quest’anno svoltosi online per il rispetto dei protocolli anti Covid-19, hanno partecipato 660 studenti da tutta Italia, appartenenti a più di 60 scuole secondarie di secondo grado. Riferisce il professor Franco Banaudi, docente di Geografia presso l’Istituto Tecnico Turistico di Sanremo: «Per i ragazzi è stata un’esperienza divertente, si sono cimentati, con utilizzo della piattaforma “Kahoot”, in varie prove che spaziavano tutto il vasto sapere della geografia fisica, economica, ambientale e politica. Trattandosi di una competizione, oltre all’aspetto formativo dell’esperienza, è stata stilata anche una classifica , che testimonia gli ottimi risultati dei nostri allievi, in particolare Nadin Fabrizio, Vicari Adriano e Collina Silvia, un podio che si aggiunge agli altri successi del nostro istituto che stimola sempre gli studenti a mettersi in gioco, a cimentarsi in nuove imprese».