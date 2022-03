"Storie di donne costruttrici di pace", a Ventimiglia incontro con Valentina Pescetti - Riviera24

Ventimiglia. “Storie di donne, costruttrici di ponti” è l’evento dell’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna promosso da Scuola di Pace e organizzato da A.I.FO. e P.E.N.E.L.O.P.E. in collaborazione con la Spes e la sezione soci della Coop Liguria. Nel Chiostro di Sant’Agostino, in Ventimiglia, alle 17, la cittadinanza potrà conoscere la protagonista di questa grande giornata: Valentina Pescetti, referente per la Base Associativa AIFO, esperta in metodologie di formazione partecipativa, antropologa, project manager e

tanto altro.

Un incontro form-attivo dove ognuno sarà protagonista, dove l’ascolto si accompagnerà all’azione, per scoprire che cosa possiamo fare noi, ogni giorno, per far fiorire la speranza. Musiche e canzoni in tema con l’argomento accompagneranno i vari momenti dell’incontro.

«L’evento sarà anche l’occasione per consegnare al Centro Provinciale Antiviolenza ISV, che fornisce aiuto alle vittime di abuso, una “donazione“, raccolta dalle donne di P.E.N.E.L.O.P.E. in memoria della loro socia Ziviana Sardelli, una donna che per tutta la vita è stata, come insegnante, direttrice e persona, una “costruttrice di pace”. Al termine, una gustosa apericena allestita dalla Spes. Un pomeriggio ricco di emozioni, da non perdere. Ingresso libero. Indispensabile il Green Pass» – fanno sapere Luciano Codarri, presidente Scuola di Pace Ets, e Matteo Lupi, presidente Spes.