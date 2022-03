Sanremo. In occasione della gara interna di domani con l’Asti al Comunale la Sanremese scenderà in campo con una maglia speciale, preparata dall’azienda Laboratori Evento di Torino, per lanciare un chiaro messaggio contro la guerra in Ucraina e a favore della pace.

Sulla maglietta dei biancoazzurri vi sarà scritto: «Stop the war now».