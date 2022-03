Stanziamento regionale a favore della formazione degli autotrasportatori: la soddisfazione di Cna Fita Liguria - Riviera24

Genova. Cna Fita Liguria esprime il proprio apprezzamento per lo stanziamento regionale a favore della formazione degli autotrasportatori. Saranno, infatti, disponibili dei voucher individuali per l’acquisizione di patenti per l’autotrasporto di cose e persone a valere sul POR FSE 2014-2020 con un impegno economico di 300mila euro.

«Accogliamo favorevolmente questa misura proposta dall’assessorato regionale alla Formazione e rivolta a disoccupati, sottooccupati o inattivi residenti o domiciliati in Liguria per l’ottenimento delle patenti professionali per il trasporto su gomma di merci o persone –. commenta il referente sindacale di Cna Fita Liguria Roberto Gennai –. Sono almeno 500 gli autisti mancanti nella nostra regione. La condizione delle autostrade liguri non incentiva verso la professione, così come i costi da sostenere per ottenere le patenti C, E e Cqc merci che si aggirano intorno agli 8mila euro. Per questo il sostegno economico disposto dalla Regione è indispensabili e siamo lieti si sia mostrato interesse verso tale settore».