Sport, Gagliardi: «Proposta di legge per dare rilievo costituzionale, è uno strumento integrativo di salute pubblica» - Riviera24

Genova. «Stiamo depositando una proposta di legge alla Camera dei Deputati volta a dare rilievo costituzionale all’attività sportiva, così da permetterne il dovuto supporto e la necessaria tutela normativa per giungere ad un riconoscimento che superi quello di mera attività di benessere psico-fisico, rendendola uno strumento integrativo di salute pubblica, con impatti economici a breve, medio e lungo termine». Lo afferma in una nota la deputata Manuela Gagliardi.

«Secondo l’Oms – aggiunge-, un adulto su quattro non segue i livelli raccomandati di attività fisica e più dell’80% degli adolescenti mondiali è insufficientemente attivo. Tra il 2001 e il 2016, nei Paesi ad alto reddito, è aumentata di ben 5 punti (dal 31,6% al 36,8%) la percentuale di chi non pratica sufficiente attività fisica. Con il risultato che, nelle persone non sufficientemente attive, aumenta dal 20% al 30% il rischio di morte rispetto alle persone attive. L’Italia, rispetto a questa stima, riesce anche a fare peggio, in quanto i nostri bambini trascorrono in media 2 ore al giorno davanti a tv, tablet o cellulare, contro una sola ora di sport settimanale: dati che, purtroppo, con l’emergenza pandemica e le necessarie chiusure non possono che essere aumentati».

Per Gagliardi «stando ai dati grazie allo sport e con gli attuali livelli di pratica agonistica, sono 25.580 le malattie evitate ogni anno e 22.000 i morti in meno. Questo crea anche un rilevante vantaggio di natura economica, in quanto lo Stato ha attualmente un risparmio pari ad 1,5 miliardi di euro di spesa sanitaria diretta e, con il solo aumento dell’1% di persone sportivamente attive, risparmierebbe 80 milioni a livello di spesa sanitaria. Ecco perché riteniamo importante che la Costituzione tuteli la salute e l’attività sportiva come fondamentali diritti dell’individuo e interesse della collettività».