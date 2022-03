Spesa solidale, raccolta alimentare del Lions Club Bordighera Otto Luoghi per le famiglie bisognose - Riviera24

Vallecrosia. La giornata del 5 marzo è stata dedicata alla spesa solidale per il territorio. Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi, è sceso in campo presso il Conad Store di Vallecrosia con il supporto in prima linea degli Alpini di Vallecrosia e i volontari della protezione civile.

Il presidente Enzo Costagliola di Polidoro con i soci e il presidente di zona Mimma Espugnato hanno coordinato la raccolta alimentare a favore delle famiglie bisognose della chiesa parrocchiale Maria Ausiliatrice dei Salesiani di San Giovanni Bosco e della parrocchia Madonna dei Fiori di Bordighera.

«In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ci viene chiesto di donare su più fronti, di trovare il tempo di dare, per sentirci più uniti e forti in un momento in cui le difficoltà sembrano sommarsi una dopo l’altra. I Lions mettono in pratica il loro motto: “We serve” essere solidali con il prossimo mediante l’aiuto si deboli, consegnando oggi alle rispettive parrocchie una raccolta di 2140 kg di beni alimentari. Grande successo e grande emozione di tutti soci nel ritrovarsi a servire insieme. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, al direttore del Conad Store Alberto Pitzeri per la disponibilità» – commenta il Lions Club Bordighera Otto Luoghi.