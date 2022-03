Siti per impianti per la produzione di energie rinnovabili tra i punti del Consiglio regionale - Riviera24

Genova. Nel pomeriggio di oggi si è svolta una seduta del Consiglio regionale. Sono stati affrontati diversi temi:

Siti per impianti per la produzione di energie rinnovabili

Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se ha indicato al MiSE i siti dove poter installare impianti per la produzione di fonti di energia rinnovabili e quali sono. Il consigliere ha rilevato che il MiSE aveva dato alle Regioni 6 mesi di tempo per indicare le zone idonee dove poter installare gli impianti per la produzione di energie rinnovabili e i ripetuti solleciti del MiTE ad attuare questi interventi anche grazie al Pnrr.

L’assessore all’energia Andrea Benveduti ha precisato che i termini per la presentazione del piano sulle aree scadono i 15 dicembre 2022 scaduto e ha annunciato che un gruppo di lavoro interdipartimentale sarà operativo dal aprile per poter elaborare una proposta di perimetrazione in attesa dei relativi decreti nazionali, che regoleranno la materia che sarà oggetto di una norma esaminata dalle commissioni competenti e poi dal Consiglio.

Road to Dubai, Nautica, partecipazione della Liguria alla manifestazione

Su questo argomento Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato due interrogazioni, sottoscritte da tutto il gruppo. Nella prima interrogazione Sansa ha chiesto il costo complessivo della campagna “Road to Dubai. Nautica, la grande bellezza della Liguria” e il compenso ricevuto dal Secolo XIX con il quale – ha ricordato – ha organizzato per la giornata di mercoledì 2 marzo 2022 presso la Sala della Borsa di Genova un convegno dal titolo “Road to Dubai. Nautica, la grande bellezza della Liguria”. Nella seconda interrogazione Sansa ha chiesto i costi dell’intera operazione, e le testate giornalistiche invitate. Sansa ha rilevato che nella seduta del Consiglio Regionale dell’8 marzo 2022, era stata presentata un’interrogazione per conoscere «il costo complessivo della campagna “Road to Dubai. Nautica, la grande bellezza della Liguria» a cui il presidente della giunta regionale non avrebbe fornito un adeguato riscontro.

Il presidente della giunta con delega alla comunicazione istituzionale Giovanni Toti ha ricordato di avere già risposto nella precedente seduta a due interrogazioni analoghe dello stesso consigliere e ha ribadito che la missione è stata organizzata attraverso delibere e atti pubblicati, e quindi a disposizione dei cittadini sui siti dell’amministrazione regionale. Toti ha, quindi, rivendicato il significato politico della missione che ha avuto un ampio risalto e a cui hanno partecipato anche i vertici di Confindustria Nautica. Facendo poi riferimento alla sua precedente attività di giornalista, il presidente ha ricordato di avere partecipato a numerosi viaggi finanziati da istituzioni pubbliche senza che questo abbia influito sulla sua autonomia professionale. Toti ha quindi invitato Sansa a trovare tutti i documenti sul sito della Regione, per quanto riguarda le delibere di incarico, sia sui siti delle società partecipate, che hanno lo stesso obbligo di trasparenza. E ha rivendicato il significato della missione e la correttezza dei giornalisti che hanno partecipato alla missione.

Osservatorio di genere in Liguria

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è previsto un organismo per monitorare l’impatto che le misure previste nel PNRR avranno sulla parità di genere e quale sarà. Il consigliere ha ricordato che nel marzo 2021 è stato istituito l’Osservatorio di genere in Liguria e che il Pnrr affronta le diseguaglianze di genere ponendo come priorità la riduzione delle disparità di genere.

L’assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro ha spiegato che l’Osservatorio di genere in Liguria svolgerà questo compito.

Situazione dell’ospedale Sant’Antonio di Sassello

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se hanno rilevato forte le criticità dell’ospedale di Sassello denunciate anche dai Sindaci del comprensorio e di considerare le potenzialità attuali e future del polo ospedaliero individuando risorse e progetti utili. Il consigliere ha rilevato che il Sant’Antonio di Sassello è un punto di riferimento pubblico dell’intero ambito territoriale e tale dovrebbe rimanere.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha rilevato la volontà di sostenere per quanto possibile la struttura e ha ricordato che questa ha 15 posti letto e, per quanto riguarda le progettualità future, ha precisato che il territorio è interessato dai fondi previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne e ne ha illustrato o particolari.

Stabilizzazione del personale sanitario assunti per l’emergenza Covid

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta, specificatamente e nel dettaglio, quali interventi assumerà nei confronti del Governo e del Ministero per rimediare alla discriminazione del personale precario, che rischierebbe di mettere a rischio la tenuta del sistema sanitario. Il consigliere ha rilevato che la legge di bilancio consente la stabilizzazione da parte del SSN del personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha ricordato che il numero di assunzioni in regime Covid ha raggiunto in Liguria le 1600 unità e ha aggiornato sui particolari del nuovo decreto del Governo, che interviene sulla materia della stabilizzazione, e sulle relative complessità finanziarie per coprire i costi. Toti ha assicurato un aggiornamento sull’evolversi della situazione relativamente all’applicazione del decreto del governo.

Trasporto di malati oncologici nell’entroterra della ASL 3

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di adottare misure per sostenere i pazienti oncologici, residenti nell’entroterra, nei costi dei mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di cura e rientrare alle proprie abitazioni per le prestazioni per cui non è ammesso il servizio trasporto in ambulanza. Il consigliere ha rilevato che ai pazienti anche gravi ma in grado di camminare non è consentito il trasporto gratuito in ambulanza.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha dato la piena disponibilità ad approfondire gli strumenti finanziari, e ha fatto riferimento alle risorse del Fondo sociale europeo, per cercare di garantire un servizio di auto pubblica per i casi segnalati nell’interrogazione.