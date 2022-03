Sinfonica di Sanremo, in pensione il direttore generale. Un licenziamento in Fondazione - Riviera24

Sanremo. Doppio addio tra le fila della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Dopo oltre vent’anni passati alla guida della storica istituzione culturale matuziana, è andato in pensione, nei mesi scorsi, il direttore generale Paolo Maluberti. Il suo pensionamento era nell’aria già da qualche anno, ma si è concretizzato solo di recente, al subentro del nuovo consiglio di amministrazione presieduto dall’avvocato genovese Filippo Biolè. A confermarlo è lo stesso ex direttore generale che, una volta smaltite le ferie pregresse, saluterà definitivamente la Sinfonica.

Maluberti non è l’unico dipendente che ha lasciato di recente, per motivi del tutto diversi, la fondazione culturale di Palazzo Bellevue. Stando a quanto appreso, nelle scorse settimane è scattato il licenziamento per la responsabile alla programmazione Sabina Rizzolio, da trent’anni parte integrante dello staff di Sinfonica. Sui motivi che hanno portato il Cda al drastico provvedimento disciplinare vige il più assoluto riserbo. La dipendente ha presentato ricorso al giudice del Lavoro per ottenere il reintegro.