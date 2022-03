Sfide invernali, pioggia di podi per la Sanremo Like Swim

Sanremo. Pioggia di podi, piazzamenti prestigiosi e “personal best” per la Sanremo Like Swim, autentica protagonista d’un finale d’inverno ricco di sfide e di occasioni di crescita.

La neonata associazione retta da Sebastiano Bonaccorso, presidente, Fabio Laura, responsabile tecnico del nuoto agonistico, e Omar Aschero, omologo nel triathlon, infatti, ha inaugurato un mese esaltante con la partecipazione al “Duathlon Cross della Brianza”, tenutosi a Triuggio il 13 febbraio. Da sottolineare l’ingresso di tre atleti nella top ten della categoria “Youth B” (Michele Bottini, terzo classificato, Alessandro Ferraris, quinto, e Federico Terrenzi, ottavo) e l’ottavo posto assoluto nella categoria “Élite” femminile della giovanissima Nicole Rao, classe 2003.

Nel weekend del 18-20 febbraio, poi, presso gli impianti natatori MySport di Sanremo e Taggia, si è tenuto uno stimolante collegiale coi ragazzi della categoria Juniores del Centro Nuoto Torino, guidati da coach Marco Fognini.

Un momento di confronto altamente qualitativo, con una delle grandi realtà del nord Italia, che ha fatto da utile prologo al 15° Trofeo Nazionale G.S. Aragno, ospitato dalla piscina di Genova Prà nel fine settimana del 25-27 febbraio. Qui si sono distinti Riccardo Giraudo (secondo nei 100 dorso categoria “1° anno Ragazzi”), Renzo Bedin (a pochi centesimi dal podio nei 50 farfalla categoria “Ragazzi”), ma anche Stefano Spetro, Leonardo Maravigli, Daniela Martini, Anna Carbone, Tommaso Inguì, Edoardo Dolce, Letizia Giusto, Chiara Ravera, Emma Berrino, Riccardo Gibelli e Giulia Accotardi, tutti gratificati da rilevanti progressi cronometrici. Per gli allenatori Fabio Laura e Cristina Avallone, senza dubbio, bicchiere mezzo pieno viste le difficoltà di una preparazione a intermittenza causa Covid.

Nel frattempo, i triatleti di Aschero (Rao, Bottini, Modesti, Terrenzi e Verrando) hanno preso parte, domenica 27 febbraio, alla “Sanremo Urban Trail 2022”, ben disimpegnandosi nonostante un notevole parco-partecipanti.

Infine, per le categorie dei nuotatori più giovani (“Esordienti A” ed “Esordienti B”), si è svolta domenica 6 marzo a Loano la quinta prova regionale. Tanti gli argenti (Leonardo Laura nei 200 stile libero, Giacomo Lanteri nei 50 dorso e Veronica Scardetta nei 100 rana), numerosissimi i bronzi (Giada Viacava nei 100 rana, Giorgia Fazio nei 100 dorso, Michele Bertocchi nei 100 stile libero, Luigi Reggio nei 50 dorso, la staffetta Viacava-Scardetta-Gibelli-Scarlatti nella 4×50 stile libero femminile e la staffetta Bertocchi-Bertellini-Di Giorgio-Lanteri nella 4×50 stile libero maschile), ma altrettanto rilevanti sono stati i miglioramenti tecnici e dei tempi fatti registrare da numerosi degli atleti citati, segni inequivocabili di una netta progressione che potrebbe presto fruttare la scalata del podio. Il tutto, ovviamente, sotto l’attenta supervisione degli allenatori del settore giovanile Cristina Avallone, Omar Aschero, Stefano Martini e Marika Poletti.

In fiduciosa attesa dei risultati delle finali regionali di categoria, in corso presso la piscina della “Sciorba” di Genova, il presidente della Sanremo Like Swim, Sebastiano Bonaccorso esprime tutta la sua soddisfazione: «Nonostante siamo una società giovane, stiamo crescendo rapidamente grazie al lavoro di tutti gli allenatori, capaci di amalgamare e compattare gli atleti in un ambiente sereno, molto stimolante, che trae un plusvalore dalla sinergia tra i tre impianti di Taggia, Bordighera e Sanremo». Certamente un ottimo biglietto di visita anche per i corsi di nuoto e acquafitness, che si tengono nelle stesse sedi di Taggia (0184054241), Bordighera (0184997229) e Sanremo (0184991350).