Settimana mondiale del Glaucoma, nell'Imperiese banchetti dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus-Aps - Riviera24

Imperia. Dal 6 al 12 maro si svolgerà la settimana mondiale del Glaucoma promossa dallo I.A.P.B. (Agenzia internazionale prevenzione cecità) e in tutta Italia avranno luogo diversi eventi riguardanti questa patologia oculare definita anche ladro silenzioso della vista. L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus-APS della sezione territoriale di Imperia ha aderito a questa importante campagna d’informazione e prevenzione organizzando tre giornate di distribuzione del materiale divulgativo sul glaucoma.

I volontari dell’associazione saranno presenti per lo scopo con un banchetto nelle seguenti località e orari:

– lunedì 7 marzo dalle 9 alle 12 sotto i portici dell’ingresso dell’ospedale di Imperia;

– venerdì 11 marzo dalle 9 alle 12 in via Della Repubblica vicino il parcheggio del Comune di Ventimiglia;

– sabato 12 marzo dalle 9 alle 12 in via Escoffier (angolo Via Matteotti) a Sanremo.

Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che interessa quasi sempre entrambi gli occhi e colpisce il nervo ottico. Nella maggior parte dei casi il glaucoma è dovuto a un aumento della pressione interna dell’occhio che causa, nel tempo, danni permanenti alla vista che sono accompagnati da:

1) Riduzione del campo visivo: si restringe lo spazio che l’occhio riesce a percepire senza muovere la testa;

2) Alterazione della “testa” del nervo ottico: visibile all’esame del fondo oculare.

Il glaucoma nella gran parte dei casi non presenta sintomi, se non in fase avanzata quando si ha una marcata e irreversibile perdita del campo visivo. Solo in alcuni casi può manifestarsi in forma acuta, con violento dolore all’occhio, nausea, forte irritazione e con pressione oculare molto elevata.

Una semplice visita oculistica può consentire di diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave. È necessario quindi sottoporsi con regolarità a controlli oculistici, specialmente in presenza di fattori di rischio: età (dopo i quarant’anni), casi in famiglia. Il glaucoma è la seconda causa di cecità al mondo. In Italia si stima che circa un milione di persone siano affette da questa malattia, ma che la metà di loro non lo sappia.

La settimana mondiale del glaucoma rappresenta un momento fondamentale per ricordare a tutti che anche malattie capaci di togliere la vista e rendere ciechi possono essere contenute e curate grazie ad una diagnosi precoce.

Per questo motivo IAPB Italia Onlus anche quest’anno è in prima linea con una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere la conoscenza di questa malattia fra i cittadini e di come poterla affrontare prima che sia troppo tardi.

Per amore della vista i responsabili del sodalizio imperiese ribadiscono che «una visita di controllo può proteggerti dal glaucoma, quindi andrebbe ripetuta periodicamente, proprio per conservare questo basilare senso e non rischiare di bruciarlo». Inoltre si informa che è disponibile il numero verde 800-068506 di consultazione oculistica gratuita attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Scopri di più su www.settimanaglaucoma.it.