Sestri Levante, camionista di Vallebona trovato morto nel suo mezzo in un autogrill sulla A12 - Riviera24

Sestri Levante. Tragedia sull’A12 nei pressi dell’autogrill di Sestri Levante. All’interno di un camion è stato rinvenuto il corpo senza vita di un autista, originario di Vallebona.

Il mezzo era chiuso dall’interno, per questo motivo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e i medici del 118 presenti sul posto ne hanno constatato il decesso, causato probabilmente da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il datore di lavoro dell’uomo aveva cercato in vano di contattarlo, ma non ricevendo alcuna risposta ha deciso di allertare i soccorsi.