Serie D, un punto per parte a Genova tra Ligorna e Casale

Genova. Un punto per parte a Genova tra il Ligorna e il Casale in serie D. I biancoblù riescono così a

muovere la classifica dopo la sconfitta contro l’Asti. Passano in vantaggio i biancoblù nel primo tempo e pari dei piemontesi a pochi istanti dalla fine.

La partita comincia con gli ospiti più pericolosi ma a colpire per primo è il Ligorna: al 16′ assist di Donaggio e mancino a giro di Cericola che batte Guerci, portando così in vantaggio i biancoblù. Sul finire del primo tempo l’azione che cambia le sorti della sfida: fallo di mano di Calcagno e calcio di rigore comandato dal fischietto, realizzato da Gatto. Le due squadre vanno così all’intervallo sul pari. Nel secondo tempo gli ospiti rimangono in dieci per il doppio giallo a D’Ancora. Ci prova il Ligorna al 72′ con due conclusioni di Donaggio ma la partita si incanala sul pari e termina proprio sul risultato di 1-1.

«Era importante perché domenica andiamo con un pareggio contro un’ottima squadra. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo in questo periodo. C’è stato uno scivolone con l’Asti che abbiamo subito rimediato oggi e proveremo a tornare alla vittoria domenica. Il bilancio di questo periodo rimane comunque ottimo. Questa squadra merita di più, il gruppo merita di più. Lavoriamo sempre sodo e vogliamo vincere per raggiungere il prima possibile l’obiettivo». E’ il commento di Luca Donaggio, ariete offensivo del Ligorna.

«Onestamente abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dovuto correre e lavorare il doppio di loro visto che la gestione della palla era quella di una squadra che al momento ha una classifica importante. Era una delle tre squadre più forti insieme al Novara e alla Sanremese. Pugliese lo avevo l’anno scorso a Vibo, era il miglior centrocampista e ora qui sta in panchina. Questa è la dimostrazione che questi ragazzi hanno fatto una partita al massimo delle possibilità. Loro hanno gestito il gioco dal punto di vista del palleggio ma sono molto soddisfatto. Questa partita mi ha ricordato la partita contro il Chieri, completamente diversa da quella con l’Asti. Dunque, sono contento» – dice mister Roselli riferendosi alla sfida.

Ligorna vs Casale 1-1 (1-1)

Reti: 16′ Cericola, 46′ Gatto (rig)

Ligorna: Fiory (54′ Atzori), Calcagno, Scannapico, Botta (56′ Placido), Bacigalupo (69′ Silvestri), Lipani, Cericola, Cipolletta, Donaggio, Gerbino (56′ Lala), Casanova. A disposizione: Atzori, Placido, Raja, Francesia, Garbarino L., Lala, Garbarino A., Silvestri, Bacherotti. Mister: Roselli.

Casale: Guerci, Darini, Rossini, Perez (81′ Martin), Continella, Gilli, Mullici (86′ Brunetti), Silvestri, D’Ancora, Giacchino, Gatto (60′ Forte). A disposizione: Paloschi, Forte, Martin, Casella, Pugliese, Montenegro, Brunetti, Albisetti, Onishchenko. Mister: Sesia.

Espulsione: 69′ D’Ancora.

Arbitro: Campagni di Firenze.