Serie D, in campo Imperia-Derthona e Lavagnese-Sanremese - Riviera24

Imperia. La 23^ giornata del campionato serie D, la 27^ dei gironi a venti squadre, si giocherà domenica 6 marzo alle 14.30. Due anticipi al sabato, nove posticipi di orario alle 15. Lo annuncia la Lnd.

Anticipi

Sabato 5 marzo alle 14.30 si disputa Saluzzo-Caronnese (Girone A) e alle 14 si gioca Gladiator-Atletico Uri (G) al campo “Vittorio Papa” di Cardito (Na).

Variazioni di orario

Alle 15 prendono il via Lavagnese-Sanremese e Imperia-Derthona (A), Ghiviborgo-Sammaurese (D), Carbonia-Lanusei (G), Audace Cerignola-Casertana e Nocerina-San Giorgio (H), Trapani-Sancataldese, Paternò-Biancavilla e S. Agata-Giarre (I)

Variazioni di campo

Fc Lamezia-San Luca (I) si giocherà al “Oreste Granillo” di Reggio Calabria.

A porte chiuse

Vastese-Notaresco e Castelnuovo Vomano-Matese (F) si disputeranno a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Anche Mariglianese-Bisceglie (H) si giocherà a porte chiuse sul campo neutro del “Gobbato” di Pomigliano D’Arco (Na) per la squalifica comminata dal Giudice Sportivo.

Rinvio

Virtus Matino-Gravina (H) è stata rinviata al 16 marzo per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e per disposizioni delle Autorità Sanitarie.

Il programma dei recuperi del 9 marzo

Mercoledì 9 marzo alle 14.30 si giocano sette recuperi di cinque gironi. Nel Girone A si tratta di Casale-Asti e Imperia-Saluzzo, nel B Villa Valle-Legnano, nel D Sammaurese-Fanfulla, nel G Carbonia-Aprilia, nell’H Altamura-Nardò e Brindisi-Nocerina.

Sassari Latte Dolce-Carbonia, in programma il 16 marzo, è stata posticipata a venerdì 18 marzo alle 15.00.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Asti-Varese (Carlo Virgilio di Agrigento), Borgosesia-Ligorna (Matteo Dini di Città di Castello), Chieri-Bra (Carlo Palumbo di Bari), Fossano-Vado (Stefano Striamo di Salerno), Gozzano-Rg Ticino (Alessandro Recchia di Brindisi), Imperia-Derthona (Valentina Finzi di Foligno), Lavagnese-Sanremese (Andrea Rizzello di Casarano), Novara-Sestri Levante (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Pontdonnaz-Casale (Mattia Mirri di Savona), Saluzzo-Caronnese (Senthuran Lingamoorthy di Genova).

Girone B

Breno-Brianza Olginatese (Matteo Moncalvo di Collegno), Castellanzese-Ponte S. Pietro (Dario Acquafredda di Molfetta), Crema-Casatese (Giuseppe Romaniello di Napoli), Legnano-Desenzano Calvina (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Leon-Vis Nova Giussano (Francesco Gai di Carbonia), Real Calepina-Arconatese (Marco Di Loreto di Terni), City Nova-Brusaporto (Antonio Di Reda di Molfetta), Franciacorta-Caravaggio (Saverio Esposito di Ercolano), Villa Valle-Folgore Caratese (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Virtus Ciseranobergamo-Sona (Giuseppe Lascaro di Matera).

Girone C

Mestre-Luparense (Andrea Zoppi di Firenze), Ambrosiana-Union Clodiense (Mauro Gangi di Enna), Caldiero-Arzignano (Valerio Vogliacco di Bari)[live Sportitalia], Montebelluna-Campodarsego (Luca Selvatici di Rovigo), Cartigliano-Este (Gianluca Martino di Firenze), Cjarlins Muzane-Levico Terme (Samuel Dania di Milano), Delta Porto Tolle-Cattolica (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Dolomiti Bellunesi-San Martino Speme (Davide Albano di Venezia), Spinea-Adriese (Leonardo Tesi di Lucca).

Girone D

Aglianese-Mezzolara (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Alcione-Real Forte Querceta (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Athletic Carpi-Progresso (Adil Bouabid di Prato)[differita TrMedia], Bagnolese-Ravenna (Gianluca Renzi di Pesaro), Fanfulla-Correggese (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Ghiviborgo-Sammaurese (Riccardo Boiani di Pesaro), Lentigione-Forlì (Fabio Franzò di Siracusa), Rimini-San Donnino (Lucio Felice Angelillo di Nola), Sasso Marconi-Prato (Marco Russo di Torre Annunziata), Seravezza-Tritium (Guido Verrocchi di Sulmona).

Girone E

Arezzo-Follonica Gavorrano (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Cannara-Cascina (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Pianese-Badesse (Julio Milan Silvera di Valdarno), Poggibonsi-Unipomezia (Nicolò Rodigari di Bergamo), Pro Livorno-Trestina (Michele Maccorin di Pordenone), San Donato Tavarnelle-Montespaccato (Gabriele Restaldo di Ivrea), Sangiovannese-Foligno (Alberto Poli di Verona), Scandicci-Flaminia (Francesco Zago di Conegliano), Tiferno-Rieti (Matteo Campagni di Firrenze).

Girone F

Alma Juventus Fano-Sambenedettese (Ciro Aldi di Lanciano), Atletico Terme Fiuggi-Aurora Alto Casertano (Davide Matina di Palermo), Castelfidardo-Chieti (Stefan Arnaut di Padova), Castelnuovo Vomano-Matese (Gabriele Totaro di Lecce), Nereto-Pineto (Clemente Cortese di Bologna), Porto D’Ascoli-Montegiorgio (Stefano Giampietro di Pescara), Trastevere-Recanatese (Giovanni Agostoni di Milano), Vastese-Notaresco (Domenico Castellone di Napoli), Vastogirardi-Tolentino (Giuseppe Costa di Catanzaro).

Girone G

Afragolese-Real Monterotondo (Guido Iacopetti di Pistoia), Aprilia-Sassari Latte Dolce (Giovanni Tricarico di Verona), Arzachena-Cassino (Simone Di Renzo di Bolzano), Carbonia-Lanusei (Michele Pasculli di Como), Gladiator-Atletico Uri (Raimondo Borriello di Arezzo), Muravera-Giugliano (Davide Gandino di Alessandria), Nuova Florida-Cynthialbalonga (Carlo Esposito di Napoli), Torres-Ostiamare (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Vis Artena-Insieme Formia (Filippo Okret di Gradisca D’Isonzo).

Girone H

Audace Cerignola-Casertana (Emanuele Ceriello di Chiari), Bitonto-Casarano (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Brindisi-Nola (Andrea Bortolussi di Nichelino), Francavilla-Altamura (Federico OImi Zippilli di Mantova), Lavello-Nardò (Ilaria Bianchini di Terni), Nocerina-San Giorgio (Lorenzo Vacca di Saronno), Rotonda-Fasano (Francesco Lipizer di Verona), Sorrento-Molfetta (Stefano Peletti di Crema), Mariglianese-Bisceglie (Alessandro Gresia di Piacenza), Virtus Matino-Gravina (Stefano Foresti di Bergamo).

Girone I

Cavese-Castrovillari (Alessio Marra di Mantova)[diretta RTC Quarta Rete], Acireale-Troina (Emanuele Bracaccini di Macerata), S.Agata-Giarre (Marco Menozzi di Treviso), Cittanova-Santa Maria Cilento (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Trapani-Sancataldese (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro)[differita Telesud], Fc Lamezia-San Luca (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Paternò-Biancavilla (Davide Galiffi di Alghero), Portici-Gelbison (Fabrizio Ramondino di Palermo), Real Aversa-Licata (Giovanni Castellano di Nichelino).