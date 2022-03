Serie A2 femminile, battuta d’arresto per l’Aquatica Torino a Imperia. Coach Ferrigno: «È stata una partita molto tirata»

Imperia. Si ferma la serie di successi consecutivi dell’Aquatica Torino, caduta nella vicina Liguria per mano della Rari Nantes Imperia al termine di una partita molto tirata. Bella la partenza della squadra torinese, che galvanizzata dalle due vittorie consecutive, è partita subito ad altissimo ritmo andando sul 2-0 con Andreeva e Panattoni. Le padrone di casa sono state però brave a riprendere immediatamente il match con due reti nella seconda metà della prima frazione, così al primo riposo il risultato era di 2-2. Molto equilibrato il secondo tempo, nel quale Torino si è comportata molto bene, tornando avanti con D’Amico. Molto importante ai fini del match, però, il 3-3 di Amoretti arrivato a 24” dall’intervallo.

Nel terzo tempo il match è cambiato. L’Aquatica ha iniziato a caricarsi di espulsioni su transizioni, pagandone poi le conseguenze. Dopo un doppio botta e risposta, con le imperiesi avanti e Torino a recuperare con Andreeva e Fasolo, a 8” dalla fine la Rari Nantes si è portata sul 6-5. L’ultima frazione è stata però senza storia, perché l’Aquatica ha perso a causa delle espulsioni due giocatrici fondamentali come D’Amico e Panattoni, perdendo così molto in concretezza offensiva, non riuscendo più a creare tiri pericolosi contro la bella difesa a zona delle padrone di casa. Dall’altra parte Imperia è stata molto concreta sotto porta, segnando altri due gol e chiudendo la contesa con il punteggio di 8-5.

Questo il commento di coach Rosario Ferrigno al termine dell’incontro: «È stata una partita molto tirata, che è stata decisa nella seconda metà di gara. Loro sono state più brave nel sfruttare le occasioni che si sono procurate. Le ragazze hanno avuto l’approccio giusto, sono state in vantaggio nei primi due tempi, ma hanno commesso l’errore nel terzo e quarto tempo di rimediare troppe espulsioni evitabili in fase di transizione. La squadra si è caricata di falli, così D’Amico e Panattoni hanno terminato la partita in anticipo. Abbiamo perso quindi peso in fase offensivo, soprattutto contro la loro difesa a zona. Le nostre conclusioni sono state sempre ben gestite dal loro portiere. Non posso dire nulla alle ragazze per quanto riguarda l’impegno, perché hanno dato tutto. Ora, dobbiamo pensare solo a rialzare subito la testa e ricominciare da dove avevamo lasciato, perché venivamo da alcune vittorie consecutive che ci avevano fatto bene. Peccato aver interrotto la serie. Domenica ospitiamo Firenze, avversario che è alla nostra portata. Dobbiamo vincere a ogni costo per rimetterci in cammino».

Rari Nantes Imperia – Aquatica Torino 8-5 (2-2; 1-1; 3-2; 2-0)

Aquatica: Ignaccolo, Crepaldi, Fasolo (1), Liardo, Barbero, Orsenigo, D’Amico (1), Scifoni, Panattoni (1), Campo, Andreeva (2), Catto, Vitale. All.: Ferrigno.