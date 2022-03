Seconda Categoria, la Virtus Sanremo vince ancora

Sanremo. La Virtus Sanremo vince ancora. Domenica ha sconfitto, fuori casa, il Ceriale Progetto Calcio Sq.B per 3-4 durante la 14a giornata del girone A di Seconda Categoria.

Allo stadio Francesco Merlo a Ceriale gli ospiti si sono portati in vantaggio grazie alla doppietta di Baidi, al 12′ e al 26′ del primo tempo, poi i padroni di casa hanno rimontato con i gol di Bogliolo (28′ pt), di Palmigiano (46′ pt) e di Bogliolo su rigore (40′ st). La squadra sanremese però non demorde e grazie alle reti di Verrando, al 45′ del primo tempo, e di Cheick, 49′ del secondo tempo, conquista la vittoria e il primato in classifica.

La Virtus tornerà in campo domenica 20 marzo alle 12 per affrontare la Polisportiva Sanremo 2000.

(Foto da Facebook di Virtus Sanremo)