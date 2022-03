Scuole e Covid, sette classi in quarantena in provincia di Imperia - Riviera24

Imperia. Sono 15 gli studenti positivi in provincia di Imperia e 7 le classi in quarantena a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus.

Secondo il report sulla settimana dal 23 febbraio al 1 marzo nelle scuole dell’infanzia sono 0 le classi in quarantena, 0 gli alunni positivi e 0 i casi positivi tra il personale scolastico; nelle scuole primarie sono 0 le classi in quarantena, 0 gli alunni positivi e 0 i casi positivi tra il personale scolastico; nelle scuole secondarie di 1° sono 3 le classi in quarantena, 6 gli alunni positivi e 0 i casi positivi tra il personale scolastico; nelle scuole secondarie di 2° sono 4 le classi in quarantena, 9 gli alunni positivi e 0 i positivi tra il personale scolastico, infine nei percorsi di istruzione e formazione professionali sono 0 le classi in quarantena, 0 gli alunni positivi e 0 i casi tra il personale scolastico.

In totale sono 7 le classi in quarantena, 15 gli alunni positivi e 0 i casi positivi tra il personale scolastico. In totale le classi poste in quarantena con provvedimento nella settimana sono state 7.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.