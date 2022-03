Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo: «Riparte il Torneo Ravano»

Sanremo. «Siamo felicissimi di annunciare che riparte il Torneo Ravano, il torneo giovanile scolastico più grande d’Europa dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. Quest’anno, oltre a rappresentare la ripartenza dello Sport nella Scuola, festeggia il 37° anno dalla sua nascita. L’evento è patrocinato a livello nazionale dal CONI e da tutte le 12 Federazioni sportive coinvolte». Lo annuncia la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo, che è lieta di far parte della grande famiglia del Ravano e organizzerà le fasi locali nella specialità Volley S3. Collaboreranno all’iniziativa il Comune di Sanremo, il Panathlon Club Imperia/Sanremo ed i Consoli del Mare. L’evento si svolgerà lunedì 11 aprile, presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori.

Si gioca con il Volley S3 Green. La squadra vincitrice parteciperà alla giornata finale il 18 maggio nella Kermesse unica presso il Padiglione B della Fiera di Genova. Per rendere la giornata davvero unica e coinvolgente per tutti, verranno attivati numerosi Laboratori Green. Sono previsti premi e riconoscimenti collaterali alla competizione principale. In particolare sarà assegnato il tradizionale trofeo etico “Fair -Play …. Happy Play!” il cartellino verde, istituito ormai da tempo dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo nelle proprie manifestazioni, ed il Premio per “la classe con il miglior tifo”. I premi saranno offerti dal Panathlon Club Imperia/Sanremo.

Come sempre il torneo è abbinato al Santuario Pelagos. Grazie alla collaborazione con i Consoli del Mare i bambini avranno l’occasione di conoscere meglio i grandi mammiferi marini che frequentano i nostri mari ed apprezzare di più le bellezze delle nostre coste. E’ stato inserito un ulteriore concorso con un tema dal titolo “Respect the Sea: riduci, riusa, ricicla” per sensibilizzare i bambini sui pericoli dell’inquinamento marino e sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Nei momenti di pausa le classi potranno realizzare elaborati a tema (cartelloni, oggetti, disegni, ecc), anche utilizzando materiali di riciclo e reinventandone un uso diverso. Il migliore elaborato sarà premiato dai Consoli del Mare. Le iscrizioni saranno aperte fino al 26 marzo sul sito www.torneoravano.com.