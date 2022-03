Sconfitta casalinga per Fc Argentina, vince il San Bartolomeo Cervo - Riviera24

Taggia. Fc Argentina domenica ha perso contro il San Bartolomeo Cervo per 1-3 durante la 13° giornata del girone A di Seconda Categoria.

Allo stadio Ezio Sclavi ad Arma di Taggia gli ospiti si portano in vantaggio grazie alle reti di Bodiang, al 35′ del primo tempo, di Andolfatto, al 40′ del primo tempo, e di Iannolo, al 15′ del secondo tempo. I padroni di casa riescono a segnare nel secondo tempo grazie a Izetta, su rigore, ma purtroppo non basta. La partita termina così 1-3 per il San Bartolomeo Cervo.

Domenica 13 marzo alle 15 Fc Argentina tornerà in campo per affrontare la Nuova Sanstevese, mentre il San Bartolomeo Cervo ospiterà il Real Santo Stefano.