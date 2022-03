Scomparsa di Antonio Biancheri, la città ricorda il papà del sindaco di Sanremo

Sanremo. La città dei fiori è in lutto per la scomparsa di Antonio Biancheri, papà del sindaco Alberto. Il mondo civico e politico fanno le più sentite condoglianze al primo cittadino della città dei fiori e alla sua famiglia.

«L’Associazione civica Sanremo al centro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Biancheri, padre del sindaco Alberto (che dell’associazione è socio fondatore) e ne ricorda la figura di brillante pioniere della floricoltura ponentina, che con lungimirante e indefesso lavoro ha posto le basi per la creazione di un’azienda leader nel mondo dei ranuncoli» – dice Sanremo al centro.

«Desideriamo porgere al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e a tutta la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Antonio Biancheri. Siamo consapevoli che in momenti come questi le parole di conforto e di affetto che con sincerità si rivolgono a chi ha perso una persona cara non contribuiscono a lenire il dolore di chi soffre per la perdita. Ad Alberto Biancheri manifestiamo la nostra vicinanza ed il nostro affetto sperando che con il tempo il forte dolore provato possa diminuire e trasformarsi nell’affettuoso ricordo del papà che ora non è più con lui» – afferma Robert von Hackwitz di Sanremo Attiva.

Anche il Circolo di Rifondazione Comunista di Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi” si unisce al dolore per la scomparsa del padre del sindaco Alberto Biancheri, Antonio Biancheri: «Speriamo che il nostro pensiero possa contribuire, unitamente a quelli di tutto il mondo politico-amministrativo, ad esaltare quelle che furono le capacità imprenditoriali e professionali di un pioniere della floricoltura del ponente ligure».

«A nome della sezione locale della Lega, intendiamo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del signor Antonio Biancheri, stringendoci al dolore dei suoi cari» – dichiara la sezione Lega Sanremo.

«Apprendiamo con profonda tristezza della dipartita del papà del sindaco Alberto Biancheri. Vogliamo esprime il nostro cordoglio e manifestare il nostro affetto a lui e alla sua famiglia. Sentite condoglianze» – scrive il Partito Democratico di Sanremo.

«Noi con L’Italia e Liguria Popolare esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Biancheri, storico floricoltore sanremese, e si stringono attorno al figlio Alberto e a tutta la famiglia in questa triste circostanza» –

dice Antonio Bissolotti, segretario politico di Liguria Popolare e membro della direzione nazionale di Noi con l’Italia, assieme ai consiglieri comunali e al direttivo cittadino.