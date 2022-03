Sanremo, weekend da leoni per il Grafiche Amadeo - Riviera24

Sanremo. E’ stato un vero weekend da leoni per il Grafiche Amadeo nei campionati di serie c regionale di volley, due ottime prestazioni per i ragazzi del maschile portano la squadra dell’Amadeo terza in classifica.

Sabato in quel di Finale Ligure i ragazzi accompagnati dal presidente Giuseppe Privitera hanno superato con una prova egregia per carattere e prestazione tecnico -atletica i secondi della classe ovvero il volley finale per 3 set a 2.

Sotto di 2 set hanno saputo rimediare a piccole sbavature ed errori nei primi due set ed con muri vincenti specialmente sul numero 11 opposto mancino che hanno bloccato il rigioco del Volley Finale e con buone difese a costruire attacchi punto. Una vittoria del gruppo.

Sab 19/03/2022 alle 19

Giornata 16, gara 1077

Palasport A. Berruti – Via Per Calice

Finale Ligure

Avis V.T. Finale- Grafiche Amadeo Sanremo 2-3

30/28 25/22 17/25 22/25 13/15

I Arbitro: Giacoppo Viviana, II Arbitro: Pons Doriano

Avis V.t. Finale: 6 Carle Federico K, 12 Folliero Daniel, 9 Mantero Andrea, 5 Mantero Davide, 3

Monachella Jacopo Francesco, 1 Ortacchi Luca, 11 Pievani Mattia, 15 Scalia Alessandro, 18 Testa Francesco, 20 Testa Giovanni, 10 Toso Giacomo. Paroli Andrea: I Allenatore, Savio Marco: II Allenatore, Ciarlo Gianfranco: Addetto all’arbitro, Gualberti Paolo: Dirigente Accompagnatore, Vero William: Segnapunti.

Grafiche Amadeo Sanremo: 4 Ballestracci Pietro, 7 Brofiga Franchi Fabio L1, 30 Cirilli Riccardo Antonio Lucio, 14 Cuzari Alessandro, 1 Faraldi MAassimiliano, 10 Favaloro Mattia, 8 Gazzera Gioele K, 2 Marchese Gianluca, 3 Torello Robert. Privitera Giuseppe: Dirigente Accompagnatore.

Domenica nel recupero in casa contro il Colombo Genova i ragazzi delle Grafiche Amadeo hanno superato per 3 set a 1 il Colombo Genova portandosi in terza posizione in classifica.

Buone notizie anche per la serie c femminile, infatti, sempre domenica, in casa contro il Celle-Varazze il Grafiche Amadeo ha superato in una gara combattuta ed altalena per 3 set a 2 ritrovando grinta e convinzione.