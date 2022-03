Sanremo, vittoria casalinga per le Ladies - Riviera24

Sanremo. Vittoria casalinga per le ragazze della Fc Sanremo Ladies. Domenica sono infatti riuscite a sconfiggere l‘Albenga per 4-1 alla decima giornata del campionato Eccellenza femminile.

Sul campo di Pian di Poma a Sanremo le ragazze di mister Busacca hanno affrontato e battuto le avversarie grazie alla doppietta di Lercari e ai gol di Famà e Musizzano. «Netta vittoria per 4-1 della Sanremo Ladies alla prima partita del girone di ritorno, le ragazze finalmente raccolgono i frutti del lavoro fatto nelle ultime settimane, già dimostrato nelle scorse giornate anche se il risultato non è sempre stato positivo» – fa sapere la Fc Sanremo Ladies – «E’ stata una partita equilibrata nel primo tempo con occasioni da entrambi le parti. Il primo tempo si è concluso 1-1 con gol di Lercari per le Ladies su rigore. Nella ripresa le Ladies entrano in campo con un altro piglio e dominano la partita. Prestazione sontuosa di Musizzano che ha diverse occasioni per segnare e serve un assist per la doppietta personale di Lercari, Famà, invece, trova il gol con un tiro a giro da fuori area sul secondo palo. La stessa Musizzano trova il gol per chiudere sul 4-1 una partita che dà fiducia e morale alle ragazze di mister Busacca che ha dovuto mettere in campo una squadra rimaneggiata per gli infortuni. Sarà fondamentale recuperare le Ladies infortunate durante il girone di ritorno per poter continuare a migliorare i risultati ottenuti fino ad oggi». Ad assistere alla partita vi era anche la campionessa Amanda Embriaco, giovane atleta della Canottieri Sanremo ormai una dei supporter fissi della squadra, che ha fatto il tifo per le ragazze e ha poi festeggiato la vittoria insieme alle Ladies con le quali ormai ha instaurato anche un rapporto empatico e di amicizia.

La prossima partita sarà domenica 3 aprile, alle 14.30, in trasferta, contro la Superba Calcio Femminile. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.